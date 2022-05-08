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2 часа назад

Немецкий производитель презервативов VIZIT обанкротился из-за санкций против РФ

Газета.Ru

Крупнейший в Евросоюзе производитель презервативов — немецкая компания CPR GmBH объявила себя банкротом из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Wirtschaftswoche.

Производитель презервативов VIZIT обанкротился из-за санкций против РФ
Фото:  Freepik.com Freepik.com

По словам временно исполняющей обязанности управляющего компании Карины Шварц, за последнее время порядка 25% оборота предприятия приходилось на продажи в России. По ее словам, перед санкциями бизнес предприятия пошел на лад после пандемии коронавируса, но антироссийские санкционные меры негативно повлияли на развитие бизнеса.

Ранее стало известно, что постпреды Евросоюза в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против Российской Федерации, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
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