Болгарский завод «Лукойла» предупредил о закрытии без нефти из РФ

Глава «Лукойл Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов заявил, что нефтеперерабатывающий завод может прекратить работу, если не будет поставок российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Шарафутдинова, пока угрозы остановки работы нет, так как у завода есть резервы.

«Но если поставки нефти из России будут прекращены, то предприятие, скорее всего, будет вынуждено прекратить работу», - сказал он.

Представители завода сообщали, что сейчас на рынке практически нет предложений других сортов нефти, кроме российской.

В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.