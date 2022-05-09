Болгарский завод «Лукойла» предупредил о закрытии без нефти из РФ

Глава «Лукойл Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов заявил, что нефтеперерабатывающий завод может прекратить работу, если не будет поставок российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Шарафутдинова, пока угрозы остановки работы нет, так как у завода есть резервы.
«Но если поставки нефти из России будут прекращены, то предприятие, скорее всего, будет вынуждено прекратить работу», - сказал он.
Представители завода сообщали, что сейчас на рынке практически нет предложений других сортов нефти, кроме российской.
В последние дни ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».
The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.
По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.
При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявлял, что ЕС введет полное эмбарго на поставки российской нефти через девять месяцев.