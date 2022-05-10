Немецкая VNG заявила об отсутствии проблем с оплатой газа из России за рубли

Немецкая газовая компания VNG не видит проблем с оплатой поставок газа из России по новой схеме в рублях. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы полагаем, что перевод в рубли не будет представлять сложностей", — отметили в VNG.

В компании отметили, что уже открыли счет в "Газпромбанке". При этом сумма, как и планировалось, будет заявлена в евро. После чего средства будут переведены в российский банк банке "в соответствии с запланированной процедурой".

В пресс-службе указали, что VNG делает все необходимое для соблюдения санкций, при этом обеспечивая поставки газа в Германию.

8 мая Bloomberg сообщил, что "Газпром" написал письмо своим европейским клиентам, в котором разъяснил способы оплаты за газ в условиях санкций. По данным агентства, "Газпром" сообщил клиентам, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, "уточняет процедуру", изложенную в первоначальном указе о платежах в рублях.