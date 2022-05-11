В «Газпроме» ответили на заявление Украины по транзиту через "Сохрановку"

11 мая из-за объявления форс-мажора со стороны "Оператора ГТС Украины" может прекратиться транзит российского газа через "Сохрановку", передает ТАСС. Данная газораспределительная станция пропускает почти треть топлива из России через украинскую территорию в страны Евросоюза. Накануне "Оператор ГТС Украины" заявил, что с 11 мая компания якобы не сможет осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсковск" в ЛНР, поэтому будет отклонять номинации для транспортировки и перестанет осуществлять прием газа. Кроме того, "Нафтогаз" уведомил "Газпром", что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на "Сохрановку" будут уменьшены объемы на точках выхода из украинской газотранспортной системы. При этом в российском газовом холдинге не видят оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В "Газпроме" заявили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств объявленного украинской стороной форс-мажора. Кроме того, в компании подчеркнули, что выполнить предложение "Оператора ГТС Украины" по перенесу всех объемов транзита на газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области, технологически невозможно. В "Газпроме" также указали, что распределение объемов транзита четко прописано в текущем соглашении и украинская сторона это знает. В российском холдинге также еще раз напомнили, что полностью выполняют обязательства перед европейскими потребителями и поставляют газ в соответствии с контрактом. Кроме того, услуги по транзиту полностью оплачены. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Германия готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок российского газа. По информации собеседников издания, подготовку данного плана возглавляет министерство экономики ФРГ. В частности, предусматривается предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными факторами. Кроме того, согласно плану, Германия также сможет приобретать доли в компаниях.