Раскрыта новая стратегия Uber

Сервис заказа такси Uber Technologies намерен сократить расходы на маркетинг и человеческие ресурсы, чтобы сконцентрироваться на получении прибыли. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на слова гендиректора Uber Дара Хосровшахи, инвесторов все меньше устраивают финансовые показатели компании.

По словам Хосровшахи, инвесторы «стали менее терпимы к компаниям, увеличивающим долю на рынке в ущерб своей прибыли». Он отметил, что компания обслуживает «многотриллионные рынки», однако размер рынка не имеет значения, «если он не приносит прибыль».

В годовом финансовом отчете Uber фиксирует чистый убыток на протяжении как минимум трех лет. В 2021 году компания получила чистый убыток в 496 миллионов долларов, в 2020 году — 6,768 миллиарда долларов, в 2019 — 8,506 миллиарда долларов. В целом даже по кварталам компания довольно редко фиксирует чистую прибыль. С начала года акции Uber подешевели на 45%, причем только за май акции потеряли уже более 26% своей стоимости.