Украина прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка"

Оператор ГТС Украины (ОГТС) со среды прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию "Сохрановка" в Луганской области. Об этом говорится в сообщении оператора, размещенном во вторник на его сайте.

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"ОГТС информирует, что с 07:00 (совпадает с мск) 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет, - говорится в сообщении. - Оператор сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", находящиеся под контролем РФ".

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Оператор отмечает, что "КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу. В компании добавили, что "для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории".

В компании добавили также, что в настоящее время ее сотрудники не могут "осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях".