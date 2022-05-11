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1 час назад

«Известия»: Банки просят смягчить проект закона о запрете исполнять санкции

Вечерняя Москва

Жесткие требования по неисполнению иностранных санкций в отношении сотрудничества с организациями и физическими лицами, включенными в иностранные санкционные списки, существенно увеличит риск применения вторичных ограничительных мер к банкам. Об этом в среду, 11 мая, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном главе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Банки попросили смягчить проект закона о запрете исполнять санкции
Фото: Игорь Иванко / АГН МоскваИгорь Иванко / АГН Москва

Вторичные санкции, при этом, будут означать полную невозможность вести бизнес с зарубежными контрагентами и приведут к полному разрыву взаимоотношений с иностранными партнерами, а также к остановке трансграничных расчетов, пишут «Известия».

По информации НСФР, предложенные парламентариями поправки могут привести к невозможности осуществлять межбанковские расчеты по коррсчетам, открытым в странах ЕС и США для всех российских банков. В таком случае все финансовые организации вынуждены будут расторгнуть все соглашения о корреспондентских отношениях и закрыть все такие счета в Европе и Штатах.

Накануне появилась информация, что, несмотря на сообщения о том, что ЕС ищет альтернативные источники получения газа, которые должны заменить российские поставки, среди недружественных стран уже появились игроки, готовые покупать русское голубое топливо за рубли.

Компании,Павел Крашенинников,Конституционный комитет Госдумы,ЕС,
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