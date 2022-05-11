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1 час назад

В Германии заявили о драматических последствиях при отказе от газа из РФ

Российская Газета

Представитель немецкой компании Uniper заявил, что Германии не обойтись без российского газа в ближайшее время.

В Германии заявили о драматических последствиях при отказе от газа из РФ
Фото: ReutersReuters

"Для нашей компании и для страны в целом актуально: краткосрочный отказ от российского газа невозможен, так как это имело бы драматические последствия для нашей экономики", - сказал он в интервью ТАСС.

О кризисе, связанном с планируемым эмбарго на российские энергоносители, сейчас не говорит только ленивый. Все понимают, что удар по странам ЕС будет нанесен колоссальный. "Выстрел в ногу", - так можно коротко описать то, что сейчас делает Европа.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что прямо сейчас ввести эмбарго на российский газ невозможно, так как в этом случае Германия навредит себе сильнее, чем РФ.

Но в то же время власти начали разработку специального антикризисного плана на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

Компании,Кристиан Линднер,ЕС,
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