Подсчитаны потери ведущих корпораций Японии от санкций против России

Потери семи ведущих торгово-инвестиционных корпораций Японии от прямого и косвенного воздействия санкций в отношении России по состоянию на 31 марта достигли 265,7 млрд иен (более $2 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei. В числе таких компаний - Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni.

Речь идет о сокращении рыночной цены активов корпораций в России, включая нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В расчет берутся и убытки от предоставления пассажирских самолетов в лизинг в РФ.

Вместе с тем уточняется, что японский бизнес при поддержке правительства не планирует выходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Это, как объяснил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда ранее, обусловлено важностью получения оттуда нефти и сжиженного природного газа на основе долгосрочных контрактов и по умеренным ценам. Он опасается того, что при выходе из этих проектов «третья страна» может занять место японских компаний на Сахалине. Речь идет о китайской стороне.