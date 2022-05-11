Финляндия арестовала счета Faberlic и имущество главреда «МК»

Финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что из-за санкций ЕС в Финляндии ввели ограничения в отношении главреда «МК» Дмитрия Гусева и компании Faberlic, основанной депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым.

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22 февраля Нечаев, как и другие депутаты Госдумы, поддержал предложение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого ЕС внес всех депутатов Думы в свой санкционный список.

Helsingin Sanomat сообщает, что это решение привело к введению отдельных санкций Финляндией.

4 мая судебный пристав-исполнитель наложил запрет на платежи Faberlic в стране и арестовал средства на счете компании в финском банке.

«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским сторонам, ожидающим свои деньги», - отметила газета.

По данным издания, речь идет в основном о суммах в несколько сотен евро, судя по всему, они представляют собой гонорары сетевых маркетологов Faberlic.

Helsingin Sanomat отмечает, что в конце апреля власти также заморозили два объекта, частично принадлежащих главному редактору и владельцу «Московского комсомольца» Павлу Гусеву.

ЕС также ввел в его отношении санкции, заявив, что «МК» «поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По данным газеты, власти Финляндии арестовали земельные участки в Джанаккале общей площадью 19 гектаров, которыми Гусев владеет вместе с бывшей супругой. На участках, граничащих с берегом озера Кернааланъярви, есть как минимум один жилой дом.

Ранее в Польше ввели санкции против бизнеса Нечаева - структур Faberlic Baltija SIA и Faberlic Europe.