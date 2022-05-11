Independent Media объявил новые названия популярных изданий

Медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов изданий, которые ранее пускались в партнёрстве с конгломератом Hearst. Журналы локализовали в России с новыми названиями. Издания сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, а также расширят круг освещаемых тем. Об этом холдинг сообщил в своём Telegram-канале.

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По заявлению компании, ребрендинг «позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве».

Проекты получили новые наименования:

Voice — новый проект от команды Cosmopolitan и cosmo.ru, ресурс для современных российских женщин.

Men Today — расширенная концепция Men’s Health, издание с ЗОЖ-повесткой, пишущее также о технологиях, бизнесе, автомобилях, финансах, культуре, моде и отношениях.

«Новый Очаг» — новая версия бренда «Домашний Очаг», ресурс для женщин.

TechInsider — расширенная версия бренда «Популярная Механика», научпоп-проект об устройстве мира, освещающий российские и мировые достижения в области технологий и инноваций.

«Правила жизни» — новый проект команды Esquire.

The Symbol — новый проект от команды Harper’s Bazaar о знаковых для своего времени вещах, людях и событиях.

Проекты Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме. Также в Independent Media заверили, что технологическая платформа позволит читателям, партнёрам и рекламодателям комфортно перейти на новые сайты.

Ранее в СМИ появилась предварительная информация о новых наименованиях проектов издательского дома. Тогда в самом медиахолдинге пояснили, что данные о ренейминге не совсем корректны.