Independent Media объявил новые названия популярных изданий

Медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов изданий, которые ранее пускались в партнёрстве с конгломератом Hearst. Журналы локализовали в России с новыми названиями. Издания сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, а также расширят круг освещаемых тем. Об этом холдинг сообщил в своём Telegram-канале.
По заявлению компании, ребрендинг «позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве».
Проекты получили новые наименования:
Проекты Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме. Также в Independent Media заверили, что технологическая платформа позволит читателям, партнёрам и рекламодателям комфортно перейти на новые сайты.
Ранее в СМИ появилась предварительная информация о новых наименованиях проектов издательского дома. Тогда в самом медиахолдинге пояснили, что данные о ренейминге не совсем корректны.
В мае стало известно, что медиахолдинг Independent Media, издающий журналы Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health, продолжит выпускать издания американского холдинга Hearst, но под новыми брендами. В марте президент американского медиаконгломерата Hearst Деби Чиричелла объявила о прекращении сотрудничества с российскими партнёрами.