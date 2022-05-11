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1 час назад

Voice, Men Today и TechInsider: в Independent Media объявили новые названия брендов

Sostav.ruиещё 4

Медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов изданий, которые ранее пускались в партнёрстве с конгломератом Hearst. Журналы локализовали в России с новыми названиями. Издания сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, а также расширят круг освещаемых тем. Об этом холдинг сообщил в своём Telegram-канале.

Independent Media объявил новые названия популярных изданий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По заявлению компании, ребрендинг «позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве».

Проекты получили новые наименования:

  • Voice — новый проект от команды Cosmopolitan и cosmo.ru, ресурс для современных российских женщин.
  • Men Today — расширенная концепция Men’s Health, издание с ЗОЖ-повесткой, пишущее также о технологиях, бизнесе, автомобилях, финансах, культуре, моде и отношениях.
  • «Новый Очаг» — новая версия бренда «Домашний Очаг», ресурс для женщин.
  • TechInsider — расширенная версия бренда «Популярная Механика», научпоп-проект об устройстве мира, освещающий российские и мировые достижения в области технологий и инноваций.
  • «Правила жизни» — новый проект команды Esquire.
  • The Symbol — новый проект от команды Harper’s Bazaar о знаковых для своего времени вещах, людях и событиях.

Проекты Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме. Также в Independent Media заверили, что технологическая платформа позволит читателям, партнёрам и рекламодателям комфортно перейти на новые сайты.

Ранее в СМИ появилась предварительная информация о новых наименованиях проектов издательского дома. Тогда в самом медиахолдинге пояснили, что данные о ренейминге не совсем корректны.

В мае стало известно, что медиахолдинг Independent Media, издающий журналы Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health, продолжит выпускать издания американского холдинга Hearst, но под новыми брендами. В марте президент американского медиаконгломерата Hearst Деби Чиричелла объявила о прекращении сотрудничества с российскими партнёрами.

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