Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

ПИК запустил маркетплейс для меблировки квартир

РИА Недвижимость

Девелоперская компания ПИК запустила маркетплейс для меблировки квартир "ПИК-Маркет".

ПИК запустил маркетплейс для меблировки квартир
Фото: Пресс-служба ГК ПИКПресс-служба ГК ПИК

"Теперь все необходимое – от кондиционеров и бытовой техники до мягкой мебели и кухонных гарнитуров – клиенты могут купить на одной площадке", – сообщила пресс-служба компании.

Как указывается в сообщении, на маркетплейсе представлена как собственная продукция ПИК, так и товары ведущих брендов. Девелопер сообщил о начале производства мебели под собственной маркой в начале 2021 года.

Пока воспользоваться сервисом могут жители проектов ПИК в Москве и Московской области. Заказать мебель и технику можно как в еще строящуюся, так и в уже готовую квартиру. В дальнейшем компания планирует расширить географию проекта и на другие регионы присутствия, добавляется в сообщении.

Прошлой осенью о создании аналогичного сервиса объявил девелопер "Самолет". Компания договорилась о покупке около 32% маркетплейса Rerooms, чтобы создать на его базе платформу по обустройству жилья, включающую маркетплейс мебели, строительных материалов, услуг интерьерного дизайна и ремонта.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.

Компании,Сергей Гордеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители