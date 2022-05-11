ПИК запустил маркетплейс для меблировки квартир

Девелоперская компания ПИК запустила маркетплейс для меблировки квартир "ПИК-Маркет".

Фото: Пресс-служба ГК ПИК Пресс-служба ГК ПИК

"Теперь все необходимое – от кондиционеров и бытовой техники до мягкой мебели и кухонных гарнитуров – клиенты могут купить на одной площадке", – сообщила пресс-служба компании.

Как указывается в сообщении, на маркетплейсе представлена как собственная продукция ПИК, так и товары ведущих брендов. Девелопер сообщил о начале производства мебели под собственной маркой в начале 2021 года.

Пока воспользоваться сервисом могут жители проектов ПИК в Москве и Московской области. Заказать мебель и технику можно как в еще строящуюся, так и в уже готовую квартиру. В дальнейшем компания планирует расширить географию проекта и на другие регионы присутствия, добавляется в сообщении.

Прошлой осенью о создании аналогичного сервиса объявил девелопер "Самолет". Компания договорилась о покупке около 32% маркетплейса Rerooms, чтобы создать на его базе платформу по обустройству жилья, включающую маркетплейс мебели, строительных материалов, услуг интерьерного дизайна и ремонта.