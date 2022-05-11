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2 часа назад

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября

BFM.RUиещё 8

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», до 10 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.

Швейцария заморозила процедуру банкротства Nord Stream 2 AG
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам», — приводит сообщение компании Интерфакс.

Отмечается, что компанию Transliq AG привлекли в качестве временного управляющего.

Ранее Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.

В ноябре 2021 года регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Компании,ЕС,
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