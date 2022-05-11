Швейцария заморозила процедуру банкротства Nord Stream 2 AG

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», до 10 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.

«Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам», — приводит сообщение компании Интерфакс.

Отмечается, что компанию Transliq AG привлекли в качестве временного управляющего.

Ранее Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.