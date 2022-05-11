Компания UniCredit ведет переговоры о продаже подразделения в России

Итальянская банковская группа UniCredit ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, заинтересованные покупатели обратились к компании с предложением о покупке.

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По их сведениям, переговоры ведутся с организациями, которые не подпали под санкции, связанные с Украиной.

В апреле французский банк Societe Generale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" предпринимателя Владимира Потанина. Как сообщила газета Financial Times, на этой сделке Societe Generale потеряет порядка €3 млрд.