Компания UniCredit ведет переговоры о продаже подразделения в России

Итальянская банковская группа UniCredit ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, заинтересованные покупатели обратились к компании с предложением о покупке.
По их сведениям, переговоры ведутся с организациями, которые не подпали под санкции, связанные с Украиной.
В апреле французский банк Societe Generale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" предпринимателя Владимира Потанина. Как сообщила газета Financial Times, на этой сделке Societe Generale потеряет порядка €3 млрд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ.