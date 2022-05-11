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1 час назад

Bloomberg: UniCredit ведет переговоры о продаже подразделения в России

ТАСС

Итальянская банковская группа UniCredit ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, заинтересованные покупатели обратились к компании с предложением о покупке.

Компания UniCredit ведет переговоры о продаже подразделения в России
Фото: afpafp

По их сведениям, переговоры ведутся с организациями, которые не подпали под санкции, связанные с Украиной.

В апреле французский банк Societe Generale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" предпринимателя Владимира Потанина. Как сообщила газета Financial Times, на этой сделке Societe Generale потеряет порядка €3 млрд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ.

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