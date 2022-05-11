Два крупных обувных бренда прекратили работу в России

Шведский бренд мужской и женской обуви Vagabond, а также польский бренд CCC прекратили свою работу на территории России.

Фото: Reuters Reuters

«В связи с введенными санкциями и ограничениями работа нашего сайта и розничных магазинов временно приостановлена. Период возврата товаров будет расширен после возобновления работы розничной сети», – говорится на российском сайте Vagabond, передает РИА «Новости».

В случае с ССС, при переходе на русскоязычную версию сайта компании появляется объявление о том, что магазин прекратил свою работу, но ранее оформленные заказы доставят.

Компания Vagabond - шведский бренд обуви с собственным производством, появившийся в 1973 году.