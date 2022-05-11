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45 минут назад

Два крупных обувных бренда прекратили работу в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Шведский бренд мужской и женской обуви Vagabond, а также польский бренд CCC прекратили свою работу на территории России.

Два крупных обувных бренда прекратили работу в России
Фото: ReutersReuters

«В связи с введенными санкциями и ограничениями работа нашего сайта и розничных магазинов временно приостановлена. Период возврата товаров будет расширен после возобновления работы розничной сети», – говорится на российском сайте Vagabond, передает РИА «Новости».

В случае с ССС, при переходе на русскоязычную версию сайта компании появляется объявление о том, что магазин прекратил свою работу, но ранее оформленные заказы доставят.

Компания Vagabond - шведский бренд обуви с собственным производством, появившийся в 1973 году.

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CCC Group – польский бренд обуви. На российском рынке офлайн-продажи осуществляет компания CCC Russia Sp с зарегистрированным офисом в Москве.

Компании,
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