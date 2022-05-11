Покинувшим Россию западным брендам предрекли проблемы с арендой помещений в ТЦ

Зарубежные бренды, которые приостановили торговлю в России, в мае могут разорвать контракты с торговыми центрами и складскими помещениями. Об этом «Известиям» рассказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

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«В мае запас прочности приостановивших работу в России брендов, которые платят всю или часть арендной платы в моллах, а также зарплату сотрудникам, стоимость аренды складов и так далее, может закончиться», - сказал Москаленко.

По его словам, ретейлерам невыгодно будет продолжать платить аренду в России и не торговать, поэтому им придется или разрывать контракты, или «принимать иные решения».

Президент РСТЦ пояснил, что запас прочности даже для крупных ретейлеров составляет не более одного-двух месяцев.