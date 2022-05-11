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1 час назад

Покинувшим Россию западным брендам предрекли проблемы с арендой помещений в ТЦ

Вероника Полынина

Зарубежные бренды, которые приостановили торговлю в России, в мае могут разорвать контракты с торговыми центрами и складскими помещениями. Об этом «Известиям» рассказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Покинувшим Россию западным брендам предрекли проблемы с арендой помещений в ТЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мае запас прочности приостановивших работу в России брендов, которые платят всю или часть арендной платы в моллах, а также зарплату сотрудникам, стоимость аренды складов и так далее, может закончиться», - сказал Москаленко.

По его словам, ретейлерам невыгодно будет продолжать платить аренду в России и не торговать, поэтому им придется или разрывать контракты, или «принимать иные решения».

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Президент РСТЦ пояснил, что запас прочности даже для крупных ретейлеров составляет не более одного-двух месяцев.

Ранее Дмитрий Москаленко рассказал ТАСС, что посещаемость торговых центров в России после ухода зарубежных брендов сократилась на 15%. По его словам, Москаленко, в марте, когда иностранные бренды объявили о приостановке работы, посещаемость ТЦ резко подскочила, а затем упала. Собственники торговых центров терпят убытки, так как арендная плата магазинов включает процент от оборота.

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