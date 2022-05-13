Санкции против России неожиданно поставили под угрозу целую отрасль

Российский горнодобывающий гигант «Алроса» поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, а санкции США против компании вызывают неожиданную панику в целой отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Фирмы от Tiffany до Signet Jewelers Ltd. объявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов. В преддверии свадебного сезона США ищут замену России в Индии, крупнейшем в мире экспортере драгоценных камней. Ювелиры ожидают, что в США будет проведено 2,5 миллиона свадеб (самый высокий показатель за четыре десятилетия).

При этом некоторые клиенты стали отказываться от добытых в России камней, характеризуя их как «конфликтные алмазы». Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций. Но они закончатся к первой неделе июня, что ставит под угозу отрасль, отмечают эксперты. Потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и нанесет удар по крупным рынкам по всему миру, утверждают они.

Цена на небольшой необработанный бриллиант, который используется в обручальном кольце, выросла примерно на 20 процентов с начала марта. «Алмазы — это не нефть, дефицит которой может компенсировать какая-то другая страна», — отметил заместитель председателя Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах. Спецоперация стала последним ударом по рынку, страдающему от проблем с цепочками поставок, замедления добычи полезных ископаемых и роста инфляции.