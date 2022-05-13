Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Санкции против России неожиданно поставили под угрозу целую отрасль

Lenta.ruиещё 2

Российский горнодобывающий гигант «Алроса» поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, а санкции США против компании вызывают неожиданную панику в целой отрасли. Об этом пишет Bloomberg.

Санкции против России неожиданно поставили под угрозу целую отрасль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фирмы от Tiffany до Signet Jewelers Ltd. объявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов. В преддверии свадебного сезона США ищут замену России в Индии, крупнейшем в мире экспортере драгоценных камней. Ювелиры ожидают, что в США будет проведено 2,5 миллиона свадеб (самый высокий показатель за четыре десятилетия).

Путин подписал указ о контрсанкциях

При этом некоторые клиенты стали отказываться от добытых в России камней, характеризуя их как «конфликтные алмазы». Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций. Но они закончатся к первой неделе июня, что ставит под угозу отрасль, отмечают эксперты. Потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и нанесет удар по крупным рынкам по всему миру, утверждают они.

Цена на небольшой необработанный бриллиант, который используется в обручальном кольце, выросла примерно на 20 процентов с начала марта. «Алмазы — это не нефть, дефицит которой может компенсировать какая-то другая страна», — отметил заместитель председателя Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах. Спецоперация стала последним ударом по рынку, страдающему от проблем с цепочками поставок, замедления добычи полезных ископаемых и роста инфляции.

10 апреля попавшая под санкции Великобритании и США «Алроса» признала невозможность погасить купон по еврооблигациям в 2024 году.

Компании,Экономика,Владимир Путин,Алроса,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители