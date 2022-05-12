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1 час назад

Стало известно количество работающих в России точек сети «Макдоналдс»

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Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца в разговоре с РИА Недвижимость назвал точное количество работающих в России точек сети «Макдоналдс».

Стало известно, что в Южном и Дальневосточном федеральном округах рестораны закрыты полностью. Однако в других регионах по-прежнему работает каждый шестой «Макдоналдс» — это 133 точки из 850.

На сегодняшний день открыты те заведения, которые работают по франшизе. Например, по такому принципу американский фастфуд функционирует на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Множество точек есть также в Сибири, на Урале, Башкирии и Татарстане.

«Качество еды в оставшихся открытыми в России ресторанах в целом осталось без изменений в связи с тем, что практически все поставщики — российские, а иностранное только оборудование», — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Ранее стало известно о возможности открытия «Макдоналдса» в России под другим брендом.

Компании,Видео,Евгения Хакбердиева,McDonald's,Аэропорт Шереметьево,
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