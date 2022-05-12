Siemens выступил с заявлением по работе в России

Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за событий на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

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Она начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

В Siemens напомнили о приостановке всех новых операций и международных поставок в РФ и Белоруссию после начала военной операции России на Украине. Международные санкции и потенциальные контрмеры отражаются на деятельности компании в России, отметили в концерне.

Компания приняла решение провести упорядоченный процесс выхода из России, заявил CEO компании Роланд Буш, слова которого приводит концерн.

«Мы оцениваем влияние (событий - ИФ) на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», - отметил глава Siemens.