Siemens выступил с заявлением по работе в России

Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за событий на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.
Она начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.
В Siemens напомнили о приостановке всех новых операций и международных поставок в РФ и Белоруссию после начала военной операции России на Украине. Международные санкции и потенциальные контрмеры отражаются на деятельности компании в России, отметили в концерне.
Компания приняла решение провести упорядоченный процесс выхода из России, заявил CEO компании Роланд Буш, слова которого приводит концерн.
«Мы оцениваем влияние (событий - ИФ) на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», - отметил глава Siemens.
Сейчас в контур Siemens входят операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компанией был проведен spin off, в результате которого Siemens выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%). Так, в России функционируют две отдельные компании – «Сименс» и «Сименс энергетика».