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1 час назад

Siemens решил уйти из России

Лера Букина

Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за событий на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Siemens выступил с заявлением по работе в России
Фото: ReutersReuters

Она начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

В Siemens напомнили о приостановке всех новых операций и международных поставок в РФ и Белоруссию после начала военной операции России на Украине. Международные санкции и потенциальные контрмеры отражаются на деятельности компании в России, отметили в концерне.

Компания приняла решение провести упорядоченный процесс выхода из России, заявил CEO компании Роланд Буш, слова которого приводит концерн.

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«Мы оцениваем влияние (событий - ИФ) на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», - отметил глава Siemens.

Сейчас в контур Siemens входят операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компанией был проведен spin off, в результате которого Siemens выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%). Так, в России функционируют две отдельные компании – «Сименс» и «Сименс энергетика».

Компании,Владимир Путин,Siemens,
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