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2 часа назад

Siemens объявил об уходе из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 15

Производитель техники Siemens объявил о сворачивании производства и уходе из России, сообщили в компании.

Siemens объявил об уходе из России
Фото: ТАССТАСС

«Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности», – передают «Ведомости» заявление компании.

Компания решила провести упорядоченный процесс выхода из России, приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша.

«Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», – сказал глава Siemens.

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций.

Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров, как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.

Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

Компании,Cisco,Siemens,General Motors,Microsoft,Минпромторг,Apple,
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