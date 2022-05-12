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2 часа назад

СМИ: AliExpress начал сокращать российских сотрудников

Мария Иванова

Маркетплейс «AliExpress Россия» начал сокращать сотрудников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией на рынке, а также на экс-сотрудника компании.

AliExpress начал сокращать российских сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из собеседников газеты заявил, что сокращения начались месяц назад и затронули до 40 процентов персонала.

По его словам, под сокращения попали сотрудники направлений, ставших «неактуальными» после начала украинского кризиса и введения санкций против РФ. В частности, речь идет о собственных закупках компании.

В «AliExpress Россия» не стали комментировать ситуацию. По данным «Ведомостей», в апреле «оптимизацию проектов» с сокращением сотрудников провел и маркетплейс Ozon.

Газета отмечает, что на фоне санкций в онлайн-торговле затормозился и наем персонала. По данным HeadHunter, в марте-апреле вакансий в этой сфере стало на 19 процентов меньше.

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Ранее HeadHunter провел опрос, результаты которого показали, что к концу 2022 года масштабные сокращения ждут офисных работников - секретарей, делопроизводителей, офис-менеджеров и работников административно-хозяйственных отделов. Около 26 процентов компаний планируют сократить такой персонал.

В 22 процентах компаний планируют сократить специалистов продаж и аккаунтинга, в том числе из сферы ретейла и сектора b2b.

Компании,Siemens,
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