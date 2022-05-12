Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
32 минуты назад

«Лукойл» купит российскую «дочку» Shell

Вероника Полынина

Российская нефтяная компания «Лукойл» покупает дочернюю компанию британско-нидерландского концерна Shell, которой принадлежит сеть автозаправочных станций в РФ и завод по производству смазочных материалов в Торжке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Лукойл» купит российскую «дочку» Shell
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лукойл сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», - говорится в сообщении.

Сделка будет завершена после проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Сумма сделки не называется.

6 мая генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев объявил, что работа АЗС Shell и завода смазочных материалов в Торжке будет приостановлена в ближайшее время с целью обеспечения продажи «Шелл Нефти».

Стародубцев подтвердил, что британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell ведет переговоры по продаже российской дочки.

Журнал Forbes, в свою очередь, писал, что наиболее вероятным покупателем «Шелл Нефти» является «Лукойл».

Компании,Сергей Стародубцев,ФАС России,Shell,Лукойл,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители