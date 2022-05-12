«Лукойл» купит российскую «дочку» Shell

Российская нефтяная компания «Лукойл» покупает дочернюю компанию британско-нидерландского концерна Shell, которой принадлежит сеть автозаправочных станций в РФ и завод по производству смазочных материалов в Торжке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

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«Лукойл сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», - говорится в сообщении.

Сделка будет завершена после проверки Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Сумма сделки не называется.

6 мая генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев объявил, что работа АЗС Shell и завода смазочных материалов в Торжке будет приостановлена в ближайшее время с целью обеспечения продажи «Шелл Нефти».

Стародубцев подтвердил, что британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell ведет переговоры по продаже российской дочки.