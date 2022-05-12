Apple лишилась статуса самой дорогой компании в мире

Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco удалось обогнать Apple и выйти на первое место в мире по капитализации. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно данным агентства, капитализация нефтяной компании оценивается в $2,43 трлн, в то время как Apple — в $2,42 трлн.

«Вы не можете сравнивать Apple с Saudi Aramco с точки зрения их бизнеса или фундаментальных показателей, но перспективы рынка сырьевых товаров улучшились», — заявил главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Он подчеркнул, что энергетические компании выигрывают на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке энергоносителей. Также отмечается, что смена ролей демонстрирует силу основных игроков, действующих в мировой экономике.

Apple занимала первую строчку по капитализации с 2020 года. В начале 2022 года этот показатель впервые в истории преодолел отметку в $3 трлн, однако с тех пор стоимость компании упала на 19%, в то время как капитализация Saudi Aramco возросла на 27%, указало агентство Bloomberg.