«Дочки» «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

Дочерние компании «Газпрома» в Германии больше не получают газ из России, эти поставки могут быть компенсированы импортом из других стран. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе выступления в бундестаге, передает РИА Новости.
Напомним, что накануне, 11 мая, в России утвердили перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В перечень вошла 31 компания из Европы и США — действительные или бывшие дочерние структуры «Газпрома». В их числе - Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал-Европа.
«Вчера вечером около 22.30 (23.30 мск) Путин опубликовал указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты «Газпром» и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились к этой ситуации», - подчеркнул Хабек.
Он намерен обсудить в течение данный вопрос с регулятором, Федеральным сетевым агентством.
«Но ситуация такая, что газовый рынок может компенсировать газ из России», - подчеркнул Хабек.
В апреле он заявил, что компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству.
31 марта группа «Газпром» прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.