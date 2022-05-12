«Дочки» «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России

«Вчера вечером около 22.30 (23.30 мск) Путин опубликовал указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты «Газпром» и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились к этой ситуации», - подчеркнул Хабек.