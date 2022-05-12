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1 час назад

Туроператоры задолжали россиянам 40 млрд рублей

Секрет Фирмыиещё 4

Долг российских туроператоров за туры, которые отменили с начала 2022 года из-за геополитической ситуации, достигла около 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Такие цифры она привела на заседании комитета Госдумы по туризму.

Туроператоры задолжали россиянам 40 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

Глава Ростуризма объяснила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно только в условиях доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм вместе с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и гарантируют им безопасность.

По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки.

«Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю — часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией», — рассказала Догузова.

Она подчеркнула, что меры позволили туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед российскими путешественниками. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается.

Ранее «Секрет» сообщал , что несколько иностранных круизных компаний, в числе которых Costa Cruises, приостановили сотрудничество с российским рынком. Сервисы не будут подтверждать новые бронирования, но россияне, которые успели купить круизы, всё же смогут отправиться в путешествие. Но и у них могут возникнуть проблемы с посадкой на борт.

Компании,Зарина Догузова,Минтранс РФ,Ростуризм,Госдума,
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