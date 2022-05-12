Туроператоры задолжали россиянам 40 млрд рублей

Долг российских туроператоров за туры, которые отменили с начала 2022 года из-за геополитической ситуации, достигла около 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Такие цифры она привела на заседании комитета Госдумы по туризму.

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Глава Ростуризма объяснила, что начать выполнять обязательства перед туристами можно только в условиях доступности нескольких массовых зарубежных направлений. Ростуризм вместе с другими заинтересованными ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать российских туристов и гарантируют им безопасность.

По ее словам, в этой связи необходимы любые дополнительные возможности авиаперевозки.

«Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств. Благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю — часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией», — рассказала Догузова.

Она подчеркнула, что меры позволили туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед российскими путешественниками. Работа по расширению взаимного авиасообщения продолжается.