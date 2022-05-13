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1 час назад

"Новатэку" разрешили сохранить программу депозитарных расписок

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«Новатэку» разрешили сохранить программу глобальных депозитарных расписок (ГДР). Об этом сообщается на сайте компании.

«Новатэку» разрешили сохранить программу депозитарных расписок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешила ПАО «Новатэк» не прекращать программу глобальных депозитарных расписок», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что обращение ГДР можно продолжить за пределами России.

«Новатэк» — компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

12 мая правительство России разрешило российской горно-металлургической компании «Норникель» сохранить программу американских депозитарных расписок (АДР).

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