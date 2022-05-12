«Газпрому» запретили поставки газа по польскому участку трубы «Ямал – Европа». Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в Telegram-канале холдинга.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», - подчеркнул Куприянов.

Ранее сообщалось, что власти России ввели блокирующие санкции в отношении польская EuRoPol GAZ S.A., которая является владелецем польского участка газопровода Ямал — Европа. Также под ограничительные меры попали группа Gazprom Germania, торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora.