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19 часов назад

"Газпром" объявил о прекращении транзита газа в Европу через Польшу

Российская Газетаиещё 30

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", - отметил представитель российской компании.

"Газпром" объявил о прекращении транзита газа в Европу через Польшу
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Куприянов добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ. В апреле "Газпром" даже попал под санкции, из-за которых лишился права распоряжаться по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.

EuRoPol GAZ - одна из трех десятков компаний, в отношении которых в среду российское правительство ввело специальные экономические меры. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, запрещает любые сделки с компаниями из перечня, в том числе исполнение обязательств по уже совершенным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что иностранные компании, попавшие под ответные санкции Москвы, не смогут участвовать в поставках газа из России. По его словам, к компаниям применены "блокирующие санкции", запрещающие любые взаимоотношения.

Компании,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Газпром,Правительство РФ,
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