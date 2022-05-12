"Газпром" объявил о прекращении транзита газа в Европу через Польшу

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", - отметил представитель российской компании.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Куприянов добавил, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ. В апреле "Газпром" даже попал под санкции, из-за которых лишился права распоряжаться по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.

EuRoPol GAZ - одна из трех десятков компаний, в отношении которых в среду российское правительство ввело специальные экономические меры. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, запрещает любые сделки с компаниями из перечня, в том числе исполнение обязательств по уже совершенным.