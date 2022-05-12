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54 минуты назад

Крымские туркомпании разрабатывают спецпредложения для туристов из Армении и Беларуси

Новый Крым

Крымские туркомпании разрабатывают специальные предложения, скидки и дополнительные бонусы для гостей из Беларуси и Армении, которые тратят достаточное количество времени на дорогу в Крым, например, скидки в сетевых отелях по пути следования.

Крымские туркомпании разрабатывают спецпредложения для туристов из Армении и Беларуси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, важным в удобстве и комфорте доставки туристов во всех направлениях являются специальные 2-3 дневные автобусные туры, с продуманной экскурсионной программой и ночевками в отелях, которые будут совместно разработаны в короткие сроки. Об этом шла речь на заседании Круглого стола "Экспорт туристических услуг. Перспективы сотрудничества", организованном Министерством курортов и туризма Республики Крым, в рамках II Международного форума "Время для экспорта" в г. Алушта.

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Как отметил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, те связи и коммуникации, которые сегодня будут достигнуты, станут залогом серьезных бизнес-контрактов в будущем. В мероприятии приняли участие представители инфотура из республик Армения и Беларусь, путешествующие сейчас по Крыму с целью ознакомления с возможностями отдыха и оздоровления на полуострове, а также крымские и федеральные туроператоры, представители крымских объектов размещения, общественных отраслевых организаций.

Участники Круглого стола отметили, что есть продуктивный диалог, все стороны готовы к выстраиванию практических схем взаимодействия, налаживанию взаимных турпотоков для того, чтобы жители Армении и Белоруссии приезжали на отдых и оздоровление в Крым, а также и крымчане знакомились с дружественными республиками, их богатой историей, культурой и достопримечательностями.

По результатам заседания Круглого стола были озвучены предложения по направлениям сотрудничества и созданию востребованного турпродукта для армянских, белорусских и крымских туристов, а также подписан ряд контрактов. Напомним, что в 2022 году санаторно-курортный потенциал Крыма был представлен в Республике Армения с бизнес-миссией, а также на туристкой выставке "Отдых" в Республике Беларусь.

В ходе этих мероприятий была заявлена заинтересованность зарубежных коллег в организации отдыха на полуострове. В рамках визита крымской делегации были проведены презентации туристического потенциала Республики Крым, а также встречи с представителями турбизнеса республик, в ходе которых обсуждались варианты построения логистических цепочек, популяризация туристических возможностей полуострова, инфотуры для представителей турбизнеса республик.

Компании,Вадим Волченко,
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