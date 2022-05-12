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1 час назад

WSJ: "Совкомфлот" продает танкеры из-за санкций

ТАСС

Российская судоходная компания "Совкомфлот" продала "около дюжины судов", чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Совкомфлот" начал распродавать танкеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее утверждению, "Совкомфлот" был вынужден срочно расплатиться по долгам, поскольку из-за ограничительных мер банки настаивали на незамедлительном прекращении всех деловых отношений.

Суда были проданы покупателям на Ближнем Востоке и в Азии. В их число вошли пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки сжиженного природного газа. Продолжаются переговоры с китайской компанией China Merchants Group о продаже дополнительных судов.

Как ранее заявил "Совкомфлот", "к продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений".

Группа компаний "Совкомфлот" - один из мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей (сжиженного газа, нефти и производных). Ее собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна.

Компании,Совкомфлот,
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