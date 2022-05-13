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45 минут назад

«Яндекс.Маркет» разрешил продавать товары параллельного импорта

РИА "ФедералПресс"

«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на своей площадке товаров из списка параллельного импорта.

«Яндекс.Маркет» разрешил продавать товары параллельного импорта
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя компании, как и в случае с обычным импортом, при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует требованиям российского законодательства и законно введена в оборот, пишут «Ведомости».

Список товаров, разрешенных для параллельного импорта, был утвержден властями на прошлой неделе. Он состоит из 96 позиций. Министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что перечень будет меняться раз в два-три месяца.

Крупнейшие российские маркетплейсы – Ozоn и Wildberries – разрешили продажу товаров из этого списка. Пока что конкретные позиции не появились на площадках, так как продавцы еще изучают правовую базу. При этом в Wildberries сообщили, что предпринимают меры по предотвращению продажи контрафакта, передает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что немецкий концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка.

Компании,Денис Мантуров,Siemens,
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