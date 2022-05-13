«Яндекс.Маркет» разрешил продавать товары параллельного импорта

«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на своей площадке товаров из списка параллельного импорта.

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По словам представителя компании, как и в случае с обычным импортом, при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует требованиям российского законодательства и законно введена в оборот, пишут «Ведомости».

Список товаров, разрешенных для параллельного импорта, был утвержден властями на прошлой неделе. Он состоит из 96 позиций. Министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что перечень будет меняться раз в два-три месяца.

Крупнейшие российские маркетплейсы – Ozоn и Wildberries – разрешили продажу товаров из этого списка. Пока что конкретные позиции не появились на площадках, так как продавцы еще изучают правовую базу. При этом в Wildberries сообщили, что предпринимают меры по предотвращению продажи контрафакта, передает РИА Новости.