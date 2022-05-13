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1 час назад

Центробанк допустил рост безработицы из-за перестройки экономики России

Газета.Ru

Россия может столкнуться с ростом безработицы в период становления в стране новой экономики. Об этом говорится в докладе Центрального банка России о денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

ЦБ: Россия может столкнуться с ростом безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трансформация российской экономики может привести к росту безработицы, вызванной структурной перестройкой на рынке труда. Изменения могут быть неравномерными как в отраслевом, так и в региональном разрезе», — говорится в документе.

Отмечается, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка может привести к тому, что часть бывших сотрудников этих организаций лишатся рабочего места, а количество вакансий этих категорий уменьшится.

Однако для процессов трансформации производственных цепочек может потребоваться большее число «синих воротничков», которых на рынке очень не хватает, отмечает ЦБ.

В регуляторе также отметили, что в условиях резкого роста инфляции компании обычно не пытаются его компенсироваться увеличением зарплат и оставляют их номинальный уровень неизменным. Благодаря такой стратегии компании могут снижать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест.

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По данным Центробанка, большинство организаций не намерены увольнять сотрудников в ближайшее время.

«Меры по поддержке занятости, принятые правительством Российской Федерации в 2022 году, также будут способствовать смягчению влияния кризиса на рынок труда», — прописано в докладе.

Компании,Банк России,Правительство РФ,
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