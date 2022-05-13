«Газпрому» ограничили возможность покупать российский газ

Российские санкции против западных компаний, связанных с поставками газа, могут оказать негативное влияние на деятельность крупнейших российских газовых корпораций — «Газпрома» и «Новатэка». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Под ограничения, в частности, попало бывшее подразделение «Газпрома» GM&T Singapore. Из-за этого для компании закрыта возможность закупать до 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ», который развивает «Новатэк», для дальнейшей отправки индийской компании Gail.

А санкции в отношении Gazprom Global LNG угрожают продаже «Газпромом» до миллиона тонн СПГ в год с проекта «Сахалин-2». Работа через указанных трейдеров запрещена, так как, по условиям санкций, в их адрес нельзя передавать продукцию или сырье. Источник издания утверждает, что понимания, как в дальнейшем реализовывать объемы газа, пока нет.

В материале не исключается, что авторы документа просто не подумали, что он повредит интересам «Газпрома» и «Новатэка», так как их основная цель заключалась в другом. Санкции должны были стать ответом на недружественные действия в сфере западных стран. Под них попали Gazprom Germania GmbH и ее структуры, управление над которыми взял регулятор Германии, а также Europol Gaz, где польской PGNiG принадлежит 51,18 процента. В Польше ранее ввели санкции против «Газпрома» и «Новатэка».

Эти действия выглядят как начало введения эмбарго на поставки газа в Евросоюз, ведь с момента их введения газопровод «Ямал-Европа» окончательно перестал использоваться. До последнего времени топливо по нему могло поставляться в Германию.