Netflix попросил сотрудников грамотно тратить деньги подписчиков

Как пишет The Hollywood Reporter, просьба о разумных тратах была впервые сформулирована в письме к держателям пакетов акций компании в 2018 году.

До этого Netflix сообщил о значительном оттоке подписчиков — в первом квартале 2022 года стриминг потерял 200 тыс. фолловеров из-за общих аккаунтов, пандемии и жесткой конкуренции. Число платных подписчиков cервиса по всему миру уменьшилось примерно до 222 млн. В последний раз Netflix заявлял о потере пользователей в октябре 2011 года. Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери составят еще 2 млн таких подписчиков.