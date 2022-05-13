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1 час назад

Netflix попросил сотрудников грамотно тратить деньги подписчиков

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix порекомендовал сотрудникам «грамотно тратить деньги подписчиков». Новая памятка опубликована на официальном сайте компании.

Netflix попросил сотрудников грамотно тратить деньги подписчиков
Фото: ReutersReuters

Как пишет The Hollywood Reporter, просьба о разумных тратах была впервые сформулирована в письме к держателям пакетов акций компании в 2018 году.

В остальном документ предоставляет сотрудникам относительную свободу творчества — так, в нем поощряется «огибание правил».

До этого Netflix сообщил о значительном оттоке подписчиков — в первом квартале 2022 года стриминг потерял 200 тыс. фолловеров из-за общих аккаунтов, пандемии и жесткой конкуренции. Число платных подписчиков cервиса по всему миру уменьшилось примерно до 222 млн. В последний раз Netflix заявлял о потере пользователей в октябре 2011 года. Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери составят еще 2 млн таких подписчиков.

Компании,Netflix,
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