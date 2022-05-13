Антироссийские санкции вызвали панику на мировом рынке алмазов

Агентство напоминает о том, что такие компании как Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd., сообщили о планах приостановить продажи российских бриллиантов. Впереди – свадебный сезон в США, поэтому американский бизнес рассматривает в качестве обходного пути сотрудничество с Индией, которая является крупнейшим в мире экспортером. Страна ограняет и полирует девять из 10 камней.

«США полагаются на Индию почти в половине своих алмазов. Это делает Нью-Дели непревзойденной заинтересованной стороной в управлении последствиями и обеспечении магазинов на Пятой авеню запасами. Перебои в поставках могут привести к ограничению поставок по всей Северной Америке и обойдутся Индии в 2,5 миллиарда долларов в этом квартале, или почти в 10% от ее годового объема продаж», — подчеркивает агентство.

Отмечается, что в индийском городе Сурат - в одном из крупнейших в мире центров огранки - в последние недели алмазные базары затихли. Так, агентство указывает на сокращение импорта новых камней и падение цен. Все жалуются на то, что экспортеры оказались в тяжелом положении из-за санкций. В настоящее время оговорка в антироссийских санкциях США позволяет импортировать камни, которые «существенно трансформируется» в такой стране, как Индия. Однако власти США настаивают на том, чтобы такие лазейки закрыли. Полировщики заявляют, что часть клиентов отказываются от добытых в России камней. В такой ситуации индийские торговцы намерены отмечать происхождение каждого камня и перенаправлять российские камни на более дружественные рынки в Китае, Юго-Восточной Азии или Объединенных Арабских Эмиратах.