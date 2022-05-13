МТС запускает новый телеканал

На телеканале выйдут такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни», «Обоюдное согласие», «Бег улиток». Они будут транслироваться по будням в прайм-тайм с повтором в полночь, а также по субботам с 19 до 24 часов. В остальное время зрители смогут увидеть другие российские и зарубежные фильмы и сериалы. Среди них — «СуперБобровы», «День радио», «Случайный роман», «Хардкор».