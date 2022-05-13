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1 час назад

МТС запускает новый телеканал

RT на русском

Компания МТС Медиа объявила о запуске телеканала «KION Хит», в эфире которого будут транслироваться первые эпизоды оригинальных проектов видеосервиса KION.

МТС запускает новый телеканал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На телеканале выйдут такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни», «Обоюдное согласие», «Бег улиток». Они будут транслироваться по будням в прайм-тайм с повтором в полночь, а также по субботам с 19 до 24 часов. В остальное время зрители смогут увидеть другие российские и зарубежные фильмы и сериалы. Среди них — «СуперБобровы», «День радио», «Случайный роман», «Хардкор».

По словам директора по контенту МТС Медиа/KION Марии Смирновой, задача телеканала — «познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION».

«KION Хит» будет доступен зрителям во всех средах вещания МТС.

Компании,Мария Смирнова,МТС,
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