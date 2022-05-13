Глава SpaceX Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Соответствующее заявление он сделал в Twitter, передает РИА Новости.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», - указано в сообщении.

После этого акции Twitter рухнули на предварительных торгах на 20%. Вместе с тем акции Tesla растут на предторгах более чем на 5%.

Напомним, что Маск договорился в конце апреля о покупке сети за 44 миллиарда долларов. Он подчеркивал, что у Twitter есть шансы на то, чтобы стать платформой для свободы слова по всему миру.