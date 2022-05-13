Глава SpaceX Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Соответствующее заявление он сделал в Twitter, передает РИА Новости.
«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», - указано в сообщении.
После этого акции Twitter рухнули на предварительных торгах на 20%. Вместе с тем акции Tesla растут на предторгах более чем на 5%.
Напомним, что Маск договорился в конце апреля о покупке сети за 44 миллиарда долларов. Он подчеркивал, что у Twitter есть шансы на то, чтобы стать платформой для свободы слова по всему миру.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, написала, что Маск планирует увеличить годовой доход компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Он также прогнозировал рост числа пользователей Twitter к этому году – до 931 миллиона.