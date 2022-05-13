Австрийцы осудили ультиматум канцлера в адрес «Газпрома»

Австрийцы подвергли критике заявление канцлера Карла Нехаммера относительно «Газпрома». Об этом сообщает агентство «Прайм».

Напомним, что Нехаммер ранее сообщил в интервью газете Kronen-Zeitung, что Вена заберет самое крупное австрийское хранилище «Haidach» для других поставщиков, если «Газпром» не заполнит его. Такое же заявление канцлер сделал в беседе с Kleine Zeitung.

Жители Австрии восприняли негативно данные заявления. По словам одного из читателей Kleine Zeitung, Нехаммер противоречит сам себе, когда делает заявление о нейтральности Австрии и при этом угрожает России.

«Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски», — написал в комментариях к интервью.

Пользователи соцсетей также осудили слова канцлера.

«На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает «Газпрому» — это просто смешно», — отметил публицист Фридрих Вегенштайн.

Представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок указал на то, что страна получает 80% газа из России.

«В этом состоянии создать давление (на «Газпром» — ред.)? Действительно?», — написал он на своей странице в Twitter.