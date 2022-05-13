Австрийцы осудили ультиматум канцлера в адрес «Газпрома»

Австрийцы подвергли критике заявление канцлера Карла Нехаммера относительно «Газпрома». Об этом сообщает агентство «Прайм».
Напомним, что Нехаммер ранее сообщил в интервью газете Kronen-Zeitung, что Вена заберет самое крупное австрийское хранилище «Haidach» для других поставщиков, если «Газпром» не заполнит его. Такое же заявление канцлер сделал в беседе с Kleine Zeitung.
Жители Австрии восприняли негативно данные заявления. По словам одного из читателей Kleine Zeitung, Нехаммер противоречит сам себе, когда делает заявление о нейтральности Австрии и при этом угрожает России.
«Надо отдать Нехаммеру должное, он действует типично по-австрийски», — написал в комментариях к интервью.
Пользователи соцсетей также осудили слова канцлера.
«На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает «Газпрому» — это просто смешно», — отметил публицист Фридрих Вегенштайн.
Представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок указал на то, что страна получает 80% газа из России.
«В этом состоянии создать давление (на «Газпром» — ред.)? Действительно?», — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее 11 мая кабмин РФ утвердил список компаний, в отношении которых со стороны Москвы будут применены специальные экономические меры. В перечень попало 31 предприятие, в том числе Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.