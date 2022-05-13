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1 час назад

Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес

Лера Букина

Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ российской компании Copacker Agro Ltd. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро, сообщила финская компания.

Финский производитель продуктов продал российский бизнес
Фото: ТАССТАСС

«Сделка Raisio с Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года. Бизнес дочерней компании Raisio "ООО Райсио Ньютришен" был передан покупателю Copacker Agro... Общая стоимость продажи составила 1,5 миллиона евро», - уточняется в релизе.

О сделке Raisio и Copacker Agro Ltd. стало известно в конце апреля. Торговая марка Nordic использовалась на российском и белорусском рынках. Под этой маркой продавали каши, хлопья, мюсли и другие продукты. Права на товарный знак продали эстонской компании Nordgate Trading Oü.

Raisio отметила, что зафиксирует убыток от продажи потребительского бизнеса в России в размере около 3,6 миллиона евро.

На сайте «Копэкер агро» говорится, что данная компания - один из лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания.

Ранее сообщалось, что американский производитель офисной бумаги Sylvamo продаст свой бизнес в Ленинградской области. О планомерной приостановке операций в России из-за проведения специальной военной операции на Украине Sylvamo компания заявила еще 7 марта.

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