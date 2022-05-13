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1 час назад

Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

Вероника Полынина

Американский производитель бумаги Sylvamo, владеющий брендом SvetoCopy, уходит из России. О намерении покинуть российский рынок компания объявила в материалах финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года, передает «Интерфакс».

Популярный производитель бумаги уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Sylvamo ведет процесс продажи российского бизнеса и надеется завершить сделку в ближайшее время.

«Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», - говорится в финансовой отчетности.

В России Sylvamo владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом, расположенным в Ленинградской области. Предприятие производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.

«Все нормально»: в России решили проблему с офисной бумагой

В прошлом году на Россию пришлось около 15% общей выручки Sylvamo.

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