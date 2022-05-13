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1 час назад

«Аэрофлот» выкупил восемь лизинговых Airbus A330

Вероника Полынина

«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Аэрофлот» выкупил восемь лизинговых Airbus A330
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО "Аэрофлот"», - говорится в сообщении.

В конце апреля совет директоров компании принял решение о выкупе самолетов. После этого «Аэрофлот» объявил об открытии рейсов в Турцию, Таджикистан и на Мальдивы на самолетах Airbus A330.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

8 апреля Евросоюз разрешил авиакомпаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Поправка дает возможность лизинговым компаниям продать российским авиакомпаниям находящиеся в лизинге самолеты.

Компании,Аэрофлот,ЕС,
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