«Аэрофлот» выкупил восемь лизинговых Airbus A330

«Аэрофлот» выкупил у иностранных лизингодателей восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО "Аэрофлот"», - говорится в сообщении.

В конце апреля совет директоров компании принял решение о выкупе самолетов. После этого «Аэрофлот» объявил об открытии рейсов в Турцию, Таджикистан и на Мальдивы на самолетах Airbus A330.