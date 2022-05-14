Отечественный КАМАЗ досрочно повысит зарплату своим работникам на 5,2%

Стало известно о том, что в целях улучшения соцзащищенности своих работников руководство отечественного КАМАЗа вместо июля уже с мая увеличит тарифы и оклады на 5,2%, а распорядительные документы готовятся к подписанию.

Напомним, что прошлая индексация тарифов и окладов сотрудников на 4,3% была 1 октября прошло года. Руководством предприятия тогда же было принято решение об увеличении з/п ключевых рабочих от 13 до 24%, что составляет от 7 до 15 тысяч рублей за полный отработанный месяц в зависимости от профессии.