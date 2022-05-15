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1 час назад

Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале 2022 года выросла в 1,8 раза

ТАССиещё 1

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам первого квартала 2022 года составила $39,5 млрд против $21,7 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, показатель вырос в 1,8 раза, или на 82%.

Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале 2022 года выросла в 1,8 раза
Фото: Getty ImagesGetty Images

Saudi Aramco подчеркивает, что показатель прибыли в первом квартале стал рекордным для квартальной отчетности после IPO компании в 2019 году. Рост доходов компания связывает с высокими ценами на нефть и объемами продаж, а также с улучшением показателя маржи переработки. Дивиденды Saudi Aramco по итогам первого квартала составят $18,8 млрд.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $30,6 млрд, увеличившись на 68% по сравнению с 2021 годом. Объем капитальных затрат компании сократился до $7,6 млрд против $8,2 млрд годом ранее.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco по итогам первого квартала составил 13 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.

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