Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Илон Маск заявил, что Twitter обвинил его в разглашении информации

BFM.RU

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter обвинили его в нарушении соглашения о неразглашении информации, передает РИА Новости.

Илон Маск сообщил об обвинениях от юристов Twitter в свой адрес
Фото: ТАССТАСС

«Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!» — написал Маск в соцсети, добавив, что «это действительно произошло».

Предприниматель ранее сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.

В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 млрд долларов. The New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, писала, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 млрд долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки 931 млн.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители