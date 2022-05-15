Илон Маск сообщил об обвинениях от юристов Twitter в свой адрес

«Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!» — написал Маск в соцсети, добавив, что «это действительно произошло».

Предприниматель ранее сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.

В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 млрд долларов. The New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, писала, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 млрд долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки 931 млн.