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1 час назад

Саратовское предприятие первым в РФ вышло на полноценное производство полиамидной ткани

ТАСС

Группа компаний "КуйбышевАзот" в рамках импортозамещения выстроило единственную в России технологическую цепочку от производства полиамида в Тольятти и полиамидных нитей в Курске до выпуска готовых тканей в Балашове Саратовской области. Материал используется при изготовлении туристического снаряжения и спортивных аксессуаров, рассказали ТАСС в региональном министерстве промышленности и энергетики.

"Балтекс" первым в РФ начал полноценно производить полиамидную ткань
Фото: ТАССТАСС

"Текстильное предприятие полного цикла "Балтекс" из Балашова Саратовской области в рамках импортозамещения расширило ассортимент полиамидных тканей, не уступающих по качеству и свойствам импортным аналогам. Выпущены новые виды тканей серии "Кордон": "Кордон некст" и "Кордон прайм", гарантирующие многофункциональную защиту и высокую износостойкость изделий. Это полные аналоги импортного материала Cordura, предназначены для изготовления туристического снаряжения и спортивных аксессуаров", - сказали в министерстве.

Представители саратовской компании отмечают, что помимо перехода на отечественные компоненты будет расширен ассортимент производимых ветровок, дождевиков и других изделий верхней и спортивной одежды.

Основная специализация ООО "Балтекс" - производство синтетических тканей, преимущественно полиамидных, для производства одежды, экипировки и снаряжения. Также компания производит полиэфирные ткани и смесовые с хлопком. Сейчас на предприятии работают 380 человек, производственная мощность составляет 15 млн погонных метров ткани в год.

Компании,Куйбышевазот,
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