В России с февраля по май закрылось более 6 тыс. заведений общепита

"С конца февраля по начало мая 2022 года число предприятий выросло на 1%, процент несущественный. Ожидаем, что к концу года перевес в ту или другую сторону будет более заметен. Заведения адаптируются к новым условиям, это задает несколько трендов развития отрасли: импортозамещение, СБП, отказ от бумаги, удержание клиентов. Заведения ищут отечественные продукты взамен импортным, ищут новых поставщиков, а с проверенными контрагентами договариваются о рассрочке и скидках. Интересно, что заведения начали организовывать совместные закупки, чтобы сэкономить на доставке", - рассказал руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса "Контура" Михаил Добровольский.