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1 час назад

В России с февраля по май закрылось более 6 тыс. заведений общепита

ТАСС

Число закрывшихся заведений общепита в России с 24 февраля по 9 мая составило 6,5 тыс. Об этом говорится в результатах исследования экосистемы продуктов для бизнеса "Контур".

По данным аналитики, 6,5 тыс. закрывшихся с 24 февраля по 9 мая 2022 года заведений - это на 26% меньше числа закрытий за аналогичный период 2021 года (8,8 тыс.). Число открытий новых предприятий общепита также снизилось - с 10 до 7,9 тыс. Динамика количества организаций по сравнению с 2021 годом существенно не изменилась.

За аналогичный период 2020 года число закрытий преобладало над числом открытий (6 тыс. против 4,9 тыс.).

"С конца февраля по начало мая 2022 года число предприятий выросло на 1%, процент несущественный. Ожидаем, что к концу года перевес в ту или другую сторону будет более заметен. Заведения адаптируются к новым условиям, это задает несколько трендов развития отрасли: импортозамещение, СБП, отказ от бумаги, удержание клиентов. Заведения ищут отечественные продукты взамен импортным, ищут новых поставщиков, а с проверенными контрагентами договариваются о рассрочке и скидках. Интересно, что заведения начали организовывать совместные закупки, чтобы сэкономить на доставке", - рассказал руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса "Контура" Михаил Добровольский.

Компании,
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