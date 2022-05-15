Треть британских ресторанов оказалась под угрозой закрытия

Около трети британских ресторанов фиш-энд-чипс — закусочные, где основой меню являются рыба и картошка — могут закрыться из-за нехватки ингредиентов для блюд. Об этом сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Как заявили в отраслевой британской ассоциации (NFFF), из-за спецоперации России на Украине серьезно пострадали поставки четырех ключевых ингредиентов, которые используются заведениями формата фиш-энд-чипс. Это грозит либо сокращением меню, либо ростом цен для посетителей, либо и вовсе закрытием ресторанов.

В частности, половина растительного масла, которое используют рестораторы, поступало с Украины. А альтернативные рапсовое и пальмовое масла сильно поднялись в цене. 40% трески и пикши завозилось из России, но британские санкции делают поставки практически невозможными.

Из России также поступала и мука, используемая для кляра, а также удобрения для картофелеводов. В итоге участники рынка констатировали, что их расходы значительно выросли, а прибыль упала.