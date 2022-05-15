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1 час назад

В Британии может закрыться треть ресторанов фиш-энд-чипс из-за нехватки продуктов

Газета.Ru

Около трети британских ресторанов фиш-энд-чипс — закусочные, где основой меню являются рыба и картошка — могут закрыться из-за нехватки ингредиентов для блюд. Об этом сообщает Sky News.

Треть британских ресторанов оказалась под угрозой закрытия
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Как заявили в отраслевой британской ассоциации (NFFF), из-за спецоперации России на Украине серьезно пострадали поставки четырех ключевых ингредиентов, которые используются заведениями формата фиш-энд-чипс. Это грозит либо сокращением меню, либо ростом цен для посетителей, либо и вовсе закрытием ресторанов.

В частности, половина растительного масла, которое используют рестораторы, поступало с Украины. А альтернативные рапсовое и пальмовое масла сильно поднялись в цене. 40% трески и пикши завозилось из России, но британские санкции делают поставки практически невозможными.

Из России также поступала и мука, используемая для кляра, а также удобрения для картофелеводов. В итоге участники рынка констатировали, что их расходы значительно выросли, а прибыль упала.

Ранее в воскресенье британский Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил, что в 2023 году число людей в стране, живущих за порогом нищеты, из-за кризиса может достичь 1 млн человек.

Компании,
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