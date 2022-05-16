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50 минут назад

Турецкий холдинг купил российское подразделение Reebok

Sostav.ruиещё 2

Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает «Коммерсант».

Reebok нашел покупателя на свой бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте Reebok заявила о приостановке деятельности в России. Турецкие предприниматели получили более 100 точек продаж компании. Новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО «Адидас».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сети в 1,5 млрд руб., но не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн руб. По его словам, активы в России продать сейчас крайне сложно, но Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Ранее появились сообщения о том, что в Россию готовится выйти турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken. Планировалось, что через месяц новый бренд откроет до 10 собственных точек, часть из которых разместится на площадях McDonald’s.

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