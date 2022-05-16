Российские активы Renault стали собственостью государства

Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Об этом сообщает Минпромторг в своем Telegram-канале.

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Владельцем 100 процентов акций ЗАО «Рено Россия» станет правительство Москвы. 67,69 процента акций «АВТОВАЗа» переходят в собственность России в лице Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит «Ростех».

«Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России», — говорится в сообщении.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что передача доли группы Renault государству обеспечит сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкций. «Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил он.