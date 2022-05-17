Глава Renault выступил с заявлением об уходе из России

Решение о полном уходе французской компании Renault с российского рынка было крайне болезненным, а передача ее доли в "Автовазе" была необходима для сохранения рабочих мест россиян. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, отрывки из которого показаны во вторник, рассказал президент Renault Жан-Доминик Сенар.

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"Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции", - отметил он.

В то же время Сенар подчеркнул, что все еще сохраняется возможность возобновления деятельности в РФ в случае улучшения ситуации.

Касаясь темы общего положения дел в автомобильной промышленности на фоне резкого подорожания комплектующих из-за ситуации на Украине, Сенар заявил, что автопром сейчас находится "в крайне сложной ситуации, с которой еще никогда не сталкивался".