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1 час назад

Глава Renault назвал очень болезненным решение об уходе компании из России

ТАССиещё 39

Решение о полном уходе французской компании Renault с российского рынка было крайне болезненным, а передача ее доли в "Автовазе" была необходима для сохранения рабочих мест россиян. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, отрывки из которого показаны во вторник, рассказал президент Renault Жан-Доминик Сенар.

Глава Renault выступил с заявлением об уходе из России
Фото: ТАССТАСС

"Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции", - отметил он.

В то же время Сенар подчеркнул, что все еще сохраняется возможность возобновления деятельности в РФ в случае улучшения ситуации.

Касаясь темы общего положения дел в автомобильной промышленности на фоне резкого подорожания комплектующих из-за ситуации на Украине, Сенар заявил, что автопром сейчас находится "в крайне сложной ситуации, с которой еще никогда не сталкивался".

Renault отказали в возможности вернуть свой завод в Москве

16 мая Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в "Автовазе" передана государству в лице подведомственного министерству ФГУП "НАМИ", которое теперь будет владеть 67,69% акций "Автоваза". Оставшиеся акции сохранит Ростех. При этом "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Компании,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Минпромторг,Автоваз,
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