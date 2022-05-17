Глава Renault выступил с заявлением об уходе из России

Решение о полном уходе французской компании Renault с российского рынка было крайне болезненным, а передача ее доли в "Автовазе" была необходима для сохранения рабочих мест россиян. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, отрывки из которого показаны во вторник, рассказал президент Renault Жан-Доминик Сенар.
"Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции", - отметил он.
В то же время Сенар подчеркнул, что все еще сохраняется возможность возобновления деятельности в РФ в случае улучшения ситуации.
Касаясь темы общего положения дел в автомобильной промышленности на фоне резкого подорожания комплектующих из-за ситуации на Украине, Сенар заявил, что автопром сейчас находится "в крайне сложной ситуации, с которой еще никогда не сталкивался".
16 мая Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в "Автовазе" передана государству в лице подведомственного министерству ФГУП "НАМИ", которое теперь будет владеть 67,69% акций "Автоваза". Оставшиеся акции сохранит Ростех. При этом "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.